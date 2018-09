Rio quer indenizar família do menino Juan em R$ 200 mil

Ontem, a 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu decretou a prisão dos quatro policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do garoto. A prisão preventiva dos PMs foi pedida nesta semana, após a conclusão do inquérito do caso. Os sargentos Isaías Souza do Carmo e Ubirani Soares, e os cabos Rubens da Silva e Edilberto Barros do Nascimento já estavam presos temporariamente.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também denunciou os agentes por matar a tiros Igor de Souza Afonso, o menino Juan Moraes Neves, e ferir outros dois jovens. O órgão requereu ainda que o Instituto Médico Legal (IML) apresente, no prazo de 72 horas, os originais dos laudos de necropsia e do laudo de exame de DNA de Juan.

O irmão e os pais de Juan foram inseridos no Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte (PPCAM).