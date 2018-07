Rio quer receber R$100 mi da Chevron como indenização

Segundo o secretário de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Minc, ainda esta semana a procuradoria geral do Estado do Rio de Janeiro vai entrar na Justiça com um ação civil pública para requerer a indenização da empresa americana.

De acordo com Minc, a multa do Ibama se baseia na lei do "óleo" prevista na legislação de concessão de blocos exploratórios, ao passo que a ação do Estado tem como base a lei ambiental e danos causados pelo derramamento.

"Foi um prejuízo para o ecossistema costeiro, bioma marinho; foram danos difusos", disse ele a Reuters, depois de se reunir com o presidente do Ibama, Curt Trennepohl.

No encontro, ficou acertado que parte da multa aplicada pelo Ibama será enviada ao Rio de Janeiro para o reparo de estragos ao meio ambiente.

Procurada, a Chevron não comentou imediatamente a aplicação da multa pelo Ibama.

(Por Rodrigo Viga Gaier)