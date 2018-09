Rio quer reduzir quartéis para aumentar policiamento nas ruas Inspirada num modelo norte-americano, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro quer reduzir o tamanho do quartéis da Polícia Militar e substituir as atuais instalações por prédios menores, liberando policiais para atuar nas ruas, afirmou nesta quarta-feira o secretário José Mariano Beltrame.