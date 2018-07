Rio quer transformar funk em movimento cultural A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vai votar no próximo dia 1º, em sessão extraordinária, projetos de lei que buscam transformar o funk em movimento cultural e musical de caráter popular e a revogação da lei que estabelece regras para a realização de eventos de música eletrônica, raves e bailes funk. Ontem, a secretária estadual de Educação, Tereza Porto, afirmou que o governo pretende dar ao movimento caráter pedagógico e, com isso, levá-lo para as escolas estaduais.