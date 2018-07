Rio reage à avaliação sobre dados da segurança Em entrevista coletiva no final da tarde de hoje, representantes das secretarias de Segurança e de Saúde do Estado do Rio reconheceram que houve discrepância nas estatísticas de criminalidade divulgadas pelo governo federal, mas afirmaram que vão recorrer contra o rebaixamento imposto pelo Ministério da Saúde em relação à confiabilidade dos dados sobre criminalidade no Rio.