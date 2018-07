Rio reajusta ônibus intermunicipais em 5,7%

A tarifa do bilhete único (BU) intermunicipal também será reajustada no mesmo porcentual, dos atuais R$ 4,95 para R$ 5,25. O cartão do bilhete único dá direito a duas viagens em transporte público, sendo pelo menos uma delas intermunicipal, num intervalo de 2h30, com o pagamento de apenas uma passagem.

Em janeiro do ano passado, o BU foi reajustado para R$ 5,20, mas o aumento foi cancelado em junho por conta da onda de manifestações em várias cidades do Estado do Rio e do País.