Rio recebe 335 mil peregrinos para Jornada com o papa Cerca de 335 mil peregrinos vindos de 175 países ao redor do mundo se inscreveram para participar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) do Rio. Os números totais foram divulgados nesta terça-feira, 23, pela organização do evento. Como as inscrições estão abertas até o fim de semana, a expectativa é de que o número de inscrições possa superar o da última edição, em 2011, em Madri, onde 415 mil pessoas se inscreveram oficialmente, sem contar os voluntários.