Rio recebe feira de produtos orgânicos O portal Planeta Orgânico realizará, no dia 31, no Rio (RJ), a feira Rio Orgânico 2008. Estão programadas conferências e palestras com especialistas, além de mesas-redondas e workshops de gastronomia. A Sociedade Nacional de Agricultura levará para a feira as empresas da rede OrganicsNet, que reúne produtores orgânicos. Site: www.rioorganico.com.br.