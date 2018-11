Rio reforça policiamento nas praias no fim de ano A cidade do Rio de Janeiro vai reforçar o policiamento nas áreas de grande concentração de pessoas a partir de sexta-feira (30). Na praia de Copacabana, a segurança será feita por 1.1554 policiais militares e torres de observação estão sendo instaladas, de acordo com boletim divulgado à imprensa.