Rio registra 5,7 mil casos suspeitos de dengue em 2011

O Estado do Rio de Janeiro registrou 5.757 casos suspeitos de dengue entre 2 de janeiro e 12 de fevereiro. No mesmo período, foram confirmadas duas mortes causadas pela doença, uma em Nova Iguaçu e outra em Magé, municípios da Baixada Fluminense, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Veja também:

Vacina antidengue pode chegar primeiro ao Brasil

Burocracia pode emperrar avanço da pesquisa no País

Amazonas confirma mais de 4 mil casos de dengue somente este ano

No último dia 8, uma menina de nove anos morreu, vítima de dengue hemorrágica, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Mas como a menina deu entrada no hospital no ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde computou a morte como referente a 2010.