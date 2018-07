Rio registra o menor número de homicídios desde 1991 O primeiro trimestre de 2010 apresentou o menor índice de homicídios no Rio de Janeiro desde que as pesquisas foram iniciadas, em 1991, segundo balanço divulgado ontem pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Foram 1.414 vítimas de janeiro a março, 16,6% a menos que no mesmo período do ano passado (1.695 vítimas). Comparando os índices de março de 2009 com o deste ano, houve redução ainda nos casos de roubo de veículos (20,4%), roubo a pedestres (9,7%) e em coletivos (14,1%).