Rio registra sensação térmica de 50ºC

Os turistas que optaram por esticar a temporada no Rio após o réveillon enfrentaram nesta sexta-feira, 3, uma sensação térmica de 50ºC. De acordo com o Centro de Operações do Rio, o forte calor foi registrado na região de Jacarepaguá, na zona oeste. Nos termômetros, a média de temperatura ficou em 39º, mas por toda a cidade, cariocas e visitantes demonstravam desconforto e sofrimento com as altas temperaturas.

No acesso aos principais pontos turísticos, como o Cristo Redentor e o Bondinho do Pão de Açúcar, as filas chegavam a mais de quatro horas para compra de bilhetes. As praias, mais uma vez, amanheceram lotadas na zona sul, após uma quinta-feira com termômetros registrando temperaturas de 45ºC.

Pelo Centro, quem não teve recesso, precisou de uma dose extra de paciência para aguentar o calor. "Está impossível, tem que levar com bom humor e pensar no fim de semana para suportar o calor", afirmou Paulo Dantas, de 35 anos, no Largo da Carioca.

As altas temperaturas devem arrefecer no fim de semana, com a passagem de uma frente fria pelo oceano, a partir deste sábado. Há previsão de pancadas de chuva já no final da tarde desta sexta-feira, em função do forte calor. No fim de semana, a previsão é de temperaturas mais amenas, com variação entre 32º e 36ºC.