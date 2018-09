Rio registrou hoje a madrugada mais fria do ano A madrugada desta quinta-feira foi a mais fria do ano na cidade do Rio de Janeiro. A temperatura mínima foi de 13,2ºC, registrada no bairro do Alto da Vista, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O recorde anterior de menor temperatura deste ano foi de 13,9ºC, no dia 13 de maio.