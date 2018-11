Rio regulamenta ocupação no morro Pavão-Pavãozinho Foi publicado hoje no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro um decreto do prefeito Eduardo Paes que regulamenta o uso e a ocupação do solo do morro Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul da cidade. Um ano e cinco meses depois de ganhar uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), a comunidade é a 26ª do Rio a contar com a legislação.