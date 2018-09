Rio: resorts para curtir no outono

O mês de março marca a troca de guarda entre os principais destinos de praia do Brasil. Enquanto o Nordeste (do norte da Bahia para cima) se prepara para entrar na estação chuvosa, os litorais do Sudeste e do Sul começam a viver a época do ano de tempo mais firme. É o melhor momento para considerar uma escapada a um dos resorts do Estado do Rio. A maioria funciona no sistema all-inclusive. Veja as diferenças entre eles - em ordem geográfica de norte a sul.

Breezes de Búzios: o mais novo. Inaugurado no meio do ano passado, o Breezes não fica na Península de Búzios, mas em Tucuns, a primeira praia adiante de Geribá, na direção de Cabo Frio. O mar é agitado e próprio para surfe. As construções tomam praticamente todo o terreno; a piscina, em formato de rio, fica imprensada entre os blocos de apartamentos. Alguns deles, porém, têm bonitas piscinas internas que funcionam como espelho d’água. O sistema é o mesmo que consagrou o hotel na Bahia: all-inclusive com bebidas de qualidade (uísque 12 anos). Os restaurantes, a boate, o palco para shows e a lojinha ficam numa ruazinha temática que pretende homenagear a Rua das Pedras, mas acaba remetendo à vila cenográfica da Costa do Sauípe (onde a rede não atua mais desde o início deste ano). Vans levam os hóspedes seis vezes por dia ao centro de Búzios, mediante reserva prévia.

Portobello: safári e mata atlântica. É o mais charmoso dos hotéis da Rio-Santos, com áreas sociais agradabilíssimas e uma piscina perfeitamente integrada à praia. Na temporada, funciona no sistema de pensão completa com bebidas incluídas nas refeições (sucos, refrigerantes, cerveja). Mesmo sendo um resort de porte médio, tem um clube para crianças muito bem montado e uma área de minizoo e safári do outro lado da estrada (o safári é pago à parte). Para os adultos a pedida é um passeio à reserva de mata atlântica onde o hotel cultiva palmito pupunha; há parada para banho de rio e almoço. Fica a 110 km do Galeão.

Club Med Rio das Pedras: renovado. Tem a localização mais bonita entre os resorts da região, numa enseada particular, rodeada por montanhas verdíssimas e com um riozinho desaguando no canto direito da praia (que é de tombo). A novidade do Med fluminense são os apartamentos da ala luxo, que foram inteiramente renovados segundo o novo padrão mundial da rede e ganharam um quê de hotel-design.

Aqui o all-inclusive não inclui apenas refeições, bebidas e lanches, mas também os esportes - até o esqui aquático, que funciona o dia inteiro. Os shows noturnos são superproduzidos e nos feriados a boate ganha animação extra com donos de casas da região que entram no resort com "night use". Fica a 120 km do Galeão.

Vila Galé Eco Resort de Angra: a maior piscina. Para fãs de piscina, não existe resort mais adequado em Angra: é enorme, com 1.500 metros quadrados, vários nichos e um miniparque aquático. O sistema é all-inclusive, com espumante no café e vinhos portugueses no almoço e no jantar; no bar da piscina são feitos sucos e smoothies na hora. A praia é calmíssima; o mar tem um tom verde-profundo. No canto mais protegido do terreno encontra-se o spa Satsanga. Fica a 155 km do Galeão, passando pelo centro de Angra dos Reis.

Meliá Angra: beira-canal. Mais recente adição ao elenco de resorts de Angra (foi aberto no fim de 2008), o Meliá Angra dá apoio a uma supermarina: há uma garagem elevada de barcos ao lado do hotel - e observar os iates e lanchas serem içados e buscados pelo boat lift (elevador de embarcações). As instalações ainda estão novinhas e a piscina tem um ótimo desenho. Funciona no sistema all-inclusive, com ingredientes de qualidade superior nos bufês. A praia é de mar, mas como está num canal entre o continente e a ilha da Pimenta, a impressão é de praia de rio. Fica a 160 km do Galeão, sem precisar pelo centro de Angra: basta continuar pela Rio-Santos e seguir as indicações.

Novo Frade: o integrado. Um dos decanos do gênero no Brasil (quando abriu, em 1972, nem havia entre nós a expressão "resort"), o Hotel do Frade tem como diferencial a integração com o condomínio em que está localizado. A área da marina tem lojinhas, e há restaurantes à beira-canal. Os apartamentos luxo foram redecorados recentemente por Sig Bergamin e ganharam uma elegância praiana. A piscina tem uma cachoeira cenografada.

A partir de março o hotel volta a funcionar no sistema all-inclusive. Fica a 175 km do Galeão; dos resorts de Angra, é o mais próximo de São Paulo - são 350 km via Taubaté.