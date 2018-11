Rio retira 102 toneladas de lixo de canal na Rocinha A prefeitura do Rio de Janeiro retirou 102 toneladas de lixo do canal da Rocinha, conhecido como "valão". O material retirado é resultado da limpeza de três dias. O serviço, iniciado no último sábado, tem o apoio da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e da Subsecretaria de Gestão das Bacias Hidrográficas (Rio-Águas).