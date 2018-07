Rio retira 55 moradores de rua do centro da cidade

A ação, que começou às 7h, teve como foco principal a região da Central do Brasil. Com apoio de policiais do 5º BPM e da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), as equipes também percorreram o entorno da Rodoviária Novo Rio, além das imediações da Avenida Rodrigues Alves e da Perimetral, ambas no Centro. Após o processo de identificação na DPCA, dois adolescentes que tinham mandados de busca e apreensão ficaram detidos no local.