Rio-Santos é liberada com esquema de comboios A Rodovia Rio-Santos começou a ser liberada, parcialmente, às 9h40 desta terça-feira (19), em uma operação da Polícia Rodoviária Estadual e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A via havia sido interditada às 3h devido à queda de uma barreira, provocada pela chuva, na altura do km 158, na cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo