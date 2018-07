Rio-Santos tem 19 km de lentidão no interior de SP

Ainda na Rio-Santos, há dois pontos de lentidão no trecho entre São Sebastião e Guarujá. Os congestionamentos vão do quilômetro 183 ao 193 e do quilômetro 214 ao 218. Entre Peruíbe e Praia Grande, lentidão do quilômetro 294 ao 292.

O trânsito permanece intenso para quem segue para o litoral na Rodovia Mogi-Bertioga. De acordo com o DER, a lentidão vai do quilômetro 66 ao 88. O órgão calcula que para percorrer o trecho o motorista deve gastar 2h50.

Segundo a Ecovias, a Rodovia Anchieta, sentido capital paulista, tem tráfego lento do quilômetro 55 ao 49. A Cônego Domenico Rangoni, sentido capital, tem lentidão do quilômetro 260 ao 270. A Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, tem congestionamento do quilômetro 282 ao 274 e do quilômetro 270 ao 274. E na Imigrantes, o trânsito é intenso do quilômetro 62 ao 51.

Na Rodovia Oswaldo Cruz, o tráfego permanece intenso nos dois sentidos, mas sem pontos de lentidão.

Interior

A Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento do quilômetro 32 ao 30. A Bandeirantes, sentido interior, tem trânsito intenso em Jundiaí do quilômetro 49 ao 51, devido a um acidente. A Via Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa em Taubaté do quilômetro 103 ao 104. As informações são da CCR, empresa que administra as vias.

Na Rodovia Raposo Tavares, o trânsito bom em ambos os sentidos, segundo o DER.