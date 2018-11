Rio-Santos tem meia pista liberada; implosão é adiada O tráfego na Rodovia Rio-Santos foi liberado em meia pista, por volta das 14h desta terça-feira, na altura do quilômetro 455, em Angra dos Reis (RJ). A via estava totalmente bloqueada desde as 3h da madrugada após uma pedra de cerca de 80 toneladas rolar da encosta. Nenhum veículo foi atingido.