Rio-Santos volta a ser interditada por queda de barreira

A via havia sido liberada ontem à tarde, depois de um bloqueio que iniciou na tarde do domingo devido à queda de 12 barreiras e nove pontes principalmente no trecho entre Boiçucanga e Maresias - consequência da forte chuva que caiu durante todo o fim de semana no litoral paulista.

Ontem, o diretor regional do DER, Orlando Morgado Junior, havia explicado que a demora para a liberação da pista se devia à iminência de novos desabamentos.

Outra rodovia que chegou a ser interditada devido às chuvas do fim de semana, a Mogi-Bertioga, está com trânsito normalizado desde a noite desta segunda-feira.

São Sebastião está em estado de calamidade pública desde a noite do domingo. O número de desabrigados já passa de mil. As famílias estão divididas entre casas de amigos e parentes, uma escola em Maresias e um ginásio em Boiçucanga, como locais de alojamento temporário. Ontem, o governo do Estado liberou R$ 1,5 milhão para obras.

O governador Geraldo Alckmin disse que a Prefeitura de São Sebastião ofereceu à Companhia de Desenvolvimento e de Habitação e Urbano (CDHU) um terreno para a construção de 300 moradias para famílias que vivem em áreas de riscos.