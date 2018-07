Rio se diverte com novos musicais

RIO

Dois musicais, uma remontagem de um megassucesso do teatro e do cinema, passada na Riviera francesa, e uma adaptação de um best-seller brasileiro, com músicas inéditas e cenário carioquíssimo, prometem fazer rir o público carioca. Estrelado por Diogo Vilela e Miguel Falabella, A Gaiola das Loucas estreou sexta-feira no Oi Casa Grande, no Leblon; Era no Tempo do Rei, que carrega o mesmo título do livro de Ruy Castro do qual foi transposto e traz músicas de parceria inédita entre Carlos Lyra e Aldir Blanc, chega ao João Caetano na sexta-feira.

A Gaiola é o maior musical da carreira de Falabella, que vem de uma série de empreitadas bem-sucedidas, como Hairspray (em cartaz no Teatro Bradesco), Os Produtores (2008), Império (2006) e South American Way (2001). Os números são daqueles que falam por si: 100 perucas, 300 figurinos, 40 trocas de cenário e 350 de luz, 5 painéis de Led, 25 atores em cena (selecionados entre mil candidatos) e 120 profissionais nos bastidores. Falabella é o diretor e também quem traduziu o texto e as 13 músicas.

Acostumado a soltar a voz no teatro, Diogo, que já viveu Cauby Peixoto e Nelson Gonçalves e faz aula de canto há 17 anos, não se intimida nem com Eu Sou o Que eu Sou, a mais conhecida delas, versão de I Am What I Am, hit de Gloria Gaynor.

O mais difícil, conta, não é lidar com as luvas compridas e as pulseiras, nem a sobrancelha de Zazá - a estrela maior da Gaiola das Loucas, cabaré de Saint Tropez onde se passa a trama -, ou mesmo dançar de salto alto e vestido ajustado ao corpo. Fundamental mesmo foi chegar à alma dessa personagem, já vivida pelo francês Michel Serrault, no filme de 1978, e Nathan Lane, na versão hollywoodiana, de 1996.

"Tive que descobrir essa pessoa em mim. Para isso, a concentração teve de ser maior do que em qualquer aula de canto", explica Diogo, para quem a cena mais difícil é aquele em que tem de cantar e colocar peruca, maquiagem, cílio postiço, tudo ao mesmo tempo. "Não posso errar o tempo da música!"

Metido em ternos de paetês, Miguel é Georges, o dono do cabaré, com quem Albin, o transformista que se apresenta como Zazá, vive há mais de 20 anos. Eles enfrentam a intolerância do pai de Anne, noiva do filho Jean Michel. Político ultraconservador e presidente do Partido da Família, Tradição e Moralidade, Édouard Dindon causa reviravolta na vida do casal.

Para Diogo, o que toca a plateia é a história de amor. "Sinto que as pessoas ficam românticas. É como se dissessem: "Se amem!"" A peça original, de Jean Poiret, é de 1973, e foi vista por um milhão de franceses. No Brasil, Jorge Dória e Carvalhinho encarnaram as figuras centrais.

RIO ANTIGO

Da Côte d"Azur para o centro do Rio: Era no Tempo do Rei se passa em 1810, dois anos depois da chegada da corte portuguesa à colônia. O cenário remonta aos Arcos da Lapa, ao Paço Imperial. A direção é de João Fonseca. Nem todas as personagens do livro entraram na peça, uma adaptação do texto feita por Heloisa Seixas, mulher de Ruy Castro, e Julia Romeu, filha dela.

Os principais estão lá: o menino endiabrado Pedro (Christian Coelho), filho de Dom João (Léo Jaime), Leonardo (Renan Ribeiro), o amigo que apresenta a ele as delícias e aos perigos de sua nova cidade, Bárbara dos Prazeres (Soraya Ravenle), ex-amante de d. João, a egocentrada Carlota Joaquina (Izabella Bicalho), a reclamona Dona Maria (Alice Borges), esta espécie de narradora onisciente da história.

Leonardo, como o Major Vidigal (Luiz Nicolau), o chefe de polícia nomeado por d. João, foram tirados de Memórias de Um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida (1854). É ele quem conduz o futuro príncipe regente pelas ruas do Rio, numa aventura em pleno carnaval.

Quem viu no livro de Castro potencial para se transformar em musical foi o compositor Carlos Lyra, veterano de trilhas para teatro. Em 2007, assim que terminou a leitura, ele telefonou para o escritor e deu a dica. Carlinhos acabou responsável por todas as 19 músicas, que têm letras de Aldir Blanc - "um luxo", aponta Heloisa. "Faz toda a diferença ter as canções dos dois."

Primeiro vieram as letras, as quais ele embalou em ritmo de modinhas, lundus, marchas-rancho, maxixes... "Normalmente se faz o contrário, a letra para a música. As do Aldir são muito estimulantes, cada uma me levou para um caminho", conta Carlinhos.

Também jamais visto é o tratamento dado a d. João. Se no início da peça ele parece um bebê chorão, ao longo dela aparece o estadista. "Comer frango não é um dado importante da biografia dele. D. João tapeou Napoleão, foi o único imperador a levar o império até a colônia. É fácil enxergar os benefícios que ele trouxe", defende Léo Jaime.

Serviço

A Gaiola das Loucas. Teatro Oi Casa Grande. Rua Afrânio de Melo Franco 290, Leblon (21) 2511-0800. 5.ª e 6.ª, 21 h; sáb., 18 h e 21h30; dom., 19 h.

R$ 40/R$ 150

Era no Tempo do Rei. Teatro João Caetano. Praça Tiradentes, s/n.º, Centro, (21) 2332-9257. 5.ª, 19 h; 6.ª e sáb., 20 h; dom., 18 h. R$ 40/R$ 30