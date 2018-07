Rio se prepara para novas manifestações nesta 5ªf

A mudança de trajeto (as duas passeatas anteriores acabaram na Cinelândia) causa preocupação, haja vista o ataque à Prefeitura de São Paulo terça-feira, 18. Recentemente restaurado, o Palácio Guanabara, em Laranjeiras, sede do governo estadual, já amanheceu cercado de grades para evitar depredação. Isso porque a massa sairia da Prefeitura para protestar lá.

No centro, lojas e agências bancárias estão se protegendo com tapumes sobre as portas de vidro e escritórios já combinaram de liberar os funcionários às 15 horas. Os manifestantes querem reunir um milhão de pessoas - contingente estimado todo carnaval para o bloco Bola Preta, que desfila na Avenida Rio Branco -, dez vezes mais do que o número de participantes na segunda-feira.

Outro ato esperado é no Maracanã, onde às 16 horas será realizado o jogo Espanha e Taiti pela Copa das Confederações. No domingo, 16, o jogo Itália e México foi precedido de um protesto que acabou em confusão com policiais, que se excederam, atirando balas de borracha e soltando bombas de gás. O policiamento na área do Maracanã deverá ser reforçado.

Antes da marcação do protesto, a Prefeitura já havia decretado ponto facultativo na região do estádio para facilitar os deslocamentos - o que ajudará a esvaziar o centro na hora do protesto.