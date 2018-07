Rio sedia reunião das Américas Com o tema Agricultura e Saúde: Aliança pela Eqüidade e Desenvolvimento Rural nas Américas, começa hoje, no Rio (RJ), a 15ª Reunião Interamericana em Nível Ministerial sobre Saúde e Agricultura (Rimsa 15). O evento, que termina amanhã, é organizado pelo Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (Panaftosa), Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e tem apoio do Ministério da Agricultura (Mapa). Durante o Fórum Agro-Saúde, estarão em pauta propostas para melhorar a disponibilidade, a qualidade, o acesso das populações aos alimentos de origem animal e inserção desses produtos no mercado internacional. Um dos destaques será a apresentação do representante regional para a América Latina e Caribe da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), José Graziano da Silva. Ele falará, hoje, sobre a crise mundial de alimentação e a estratégia das Nações Unidas. INFORMAÇÕES: Site: www.panaftosa.org.br