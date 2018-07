Rio também é marcado pelas enchentes

O Rio Tietê - o mais importante do Estado de São Paulo, com 1.136 km de extensão - sofreu inúmeras modificações desde o início do século passado.

A várzea localizada entre Osasco, na Grande São Paulo, e a Penha, foi urbanizada, alterando o traçado do rio e reduzindo seu percurso de 46 para 26 km.

Além do encolhimento, o rio viveu fases de intensa degradação ambiental, provocadas pela industrialização da cidade e a expansão urbana, principalmente entre os anos 1940 e 1970.

Até as décadas de 1920 e 1930, o Tietê era bastante procurado para a pesca e atividades esportivas e de lazer. Nesses anos foram criados o Clube de Regatas Tietê e o Clube Esperia, em funcionamento até hoje.

É difícil imaginar, mas até os anos 1960 era possível encontrar peixes em trechos do rio que atravessam a capital paulista.

O Tietê, além da sujeira e do cheiro ruim, é conhecido pelas inundações e as consequentes enchentes, que ocorrem nos períodos de chuva intensa, como no verão. Desde 2009, as grandes chuvas provocaram o alagamento do rio, mas não seu transbordamento.

Além da urbanização de áreas próximas e da poluição, o rio possui, em suas redondezas, um solo bastante impermeável, que dificulta que água o penetre.

Além de afetarem a população que mora perto ou usa a Marginal do Tietê para se deslocar pela metrópole, as enchentes ainda causam grandes prejuízos econômicos à cidade e aos seus moradores.