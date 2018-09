Rio tem 1 morte por dengue a cada dois dias A cada dois dias, uma pessoa morreu de dengue no Estado do Rio, no período de 26 de fevereiro a 26 de março. No fim do mês passado, o Estado havia contabilizado sete óbitos. Esse número subiu para 23, segundo o relatório semanal da Secretaria de Saúde. Nesse período, o número de casos suspeitos quase triplicou - passou de 13.114 para 31.412.