Rio tem 10 cidades em alerta máximo por causa das chuvas

Devido às Chuvas intensas que atingem o norte e o noroeste Rio de Janeiro desde a semana passada, dez cidades estão em Alerta Máximo para risco de alagamentos. A medição do Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) indica que a água já atingiu pelo menos 80% do nível de transbordamento nos rios que cortam essas cidades.

Em Laje do Muriaé, Itaperuna, Cardoso Moreira, Italva, Porciúncula, Natividade, Santo Antônio de Pádua, Bom Jesus do Itabapoana e Campo dos Goytacazes as águas atingiram níveis preocupantes neste final de semana. Na semana passada, Macaé já registrava o Alerta Máximo, que se mantém.

A prefeitura de Campos dos Goytacazes instalou uma força tarefa para agilizar a desobstrução de bueiros, bombeamento de água em pontos alagados e limpeza de estradas em caso de deslizamento de terras. Em Italva, A forte chuva alagou diversas ruas do Bairro São Caetano e a água chegou a invadir algumas residências.

No final de semana, um menino de seis anos morreu em um deslizamento no Morro do Santana, em Macaé. No local, quatro casas acabaram atingidas pela terra.