Rio tem 107 bueiros com risco de explosão A Prefeitura do Rio identificou mais seis bueiros com alto risco de explosão esta madrugada. Ao todo foram vistoriados 500 tampões. Os bueiros com risco foram identificados na Rua do Rosário, no centro; na Avenida Pasteur, em Botafogo; e na Rua Maxwell, na Tijuca, onde verificou-se a presença de gás.