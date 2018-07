Rio tem 8º caso de bala perdida em uma semana O oitavo caso de bala perdida em uma semana foi registrado na manhã deste sábado, no Rio de Janeiro. A vítima é uma mulher ainda não identificada, atingida por um tiro no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho (zona norte). Ela foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, facções rivais trocaram tiros no morro durante toda a madrugada. Às 9 horas, a polícia entrou na favela. A operação policial continua na tarde deste sábado, 24, e não há registro de presos.