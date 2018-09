Rio tem cinco cidades em estado de emergência

Cinco municípios do Rio de Janeiro se encontravam em situação de emergência nesta quinta-feira, 27, por conta das chuvas que atingem o Estado e já prejudicaram mais de 215 mil pessoas. Em Carapebus, Silva Jardim, Paracambi, Barra do Piraí e Rio Bonito foram registradas inundações e desabamentos, e esses municípios concentram a maioria dos desalojados e desabrigados. Ao todo, são 1.508 desalojados e 477 desabrigados. Veja também: Santos organiza doações; saiba como ajudar Empresária pára fábrica e dá gerador a hospital Mais de 60 mil casas continuam sem luz Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Todas as notícias sobre as vítimas das chuvas De acordo com a Coordenação da Defesa Civil, a previsão é de que as chuvas continuem em todo Estado e a orientação é para que os moradores evitem as áreas de encosta. Em função da situação no interior fluminense, a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (Sesdec) decidiu enviar parte do material obtido com a campanha para doação de alimentos, material de limpeza e higiene pessoal e roupas para moradores de Santa Catarina às cidades mais afetadas.