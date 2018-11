Rio tem menor número de homicídios desde 1991 em março--governo

Os homicídios tiveram uma queda de 24 por cento em relação a março de 2010 (373 ante 492), de acordo com o balanço das incidências criminais ocorridas no Estado. Outros crimes como roubos de veículos e assaltos de rua e em coletivos também tiveram redução de dois dígitos no mês.

Entre os crimes contabilizados pelo ISP, que é vinculado a Secretaria de Segurança Pública, os únicos com aumento significativo na comparação mensal foram lesão corporal dolosa, que teve passou 6.767de casos para 7.144 registrados, e os furtos, que passaram de 15.542 para 17.300.

Os autos de resistência -- mortes ocorridas em confrontos com policiais -- tiveram queda de 16 por cento, de 81 casos em março de 2010 para 68 no mesmo mês deste ano, e nenhum policial militar foi morto nos últimos três meses, de acordo com a secretaria.

O diretor-presidente do ISP, coronel Paulo Augusto Teixeita, Teixeiracreditou à política de segurança do governo estadual, que tem como carro-chefe a ocupação de comunidades com as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), a redução nos índices de criminalidade registrados nos últimos anos.

Segundo o coronel, a redução dos roubos de veículos e dos casos identificados como letalidade violenta (homicídio doloso, latrocínio, auto de resistência e lesão seguida de morte) estão em queda desde 2007.

"Estamos reduzindo a violência através do aumento da apreensão de armas, drogas e prisões. A política de segurança do Estado também tem uma contribuição muito qualitativa. No ano passado, com a ocupação do Alemão, houve uma desarticulação da facção criminosa que atuava lá. Pode ser que estejamos vendo um reflexo dessa ação", afirmou Teixeira em nota publicada no site do governo estadual.

Em novembro do ano passado, a polícia do Rio e as Forças Armadas realizaram uma megaoperação para ocupar o complexo de favelas do Alemão, um dos principais redutos do crime organizado na cidade. Desde então o local está cercado por soldados do Exército, e o governo pretende inaugurar uma UPP este ano.

O subsecretário de Planejamento e Operação da Secretaria de Segurança Pública, Roberto Sá, disse à Reuters em entrevista este mês que a meta do governo é reduzir pela metade o número de homicídios no Estado até a Copa do Mundo de 2014 em comparação a 2007.

A cidade, provável palco da final do Mundial, também será a sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

(Por Pedro Fonseca)