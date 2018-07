Rio tem passeata contra homofobia no Exército brasileiro

Aconteceu nesta sexta-feira, 20, no Rio de Janeiro, uma passeata pela libertação dos sargentos Laci Marinho de Araújo e Fernando Alcântara de Figueiredo, que assumiram publicamente ter um relacionamento de 10 anos. Os manifestantes, que caminham da Igreja da Candelária até o Comando Militar do Leste, também pediram o fim da homofobia no Exército brasileiro. Foto: Fabio Motta/AE Os sargentos Araújo e Figueiredo estamparam a capa de uma revista de circulação nacional como um par homossexual no Exército. Depois, debateram ao vivo, num programa de TV, a relação dos dois e o preconceito que sofriam na corporação. Veio então a prisão, também ao vivo, do sargento Araújo, acusado de deserção, no dia 4 de junho. Foto: Fabio Motta/AE Pouco tempo depois, no dia 13 de junho, Figueiredo foi preso acusado de ter ido a São Paulo sem autorização, além de ter usado o uniforme do Exército em uma das entrevistas que concedeu. Os dois estão presos desde então. Foto: Fabio Motta/AE Foto: Fabio Motta/AE