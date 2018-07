Rio tem primeira morte por gripe suína, a 6ª no Brasil A Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro confirmou hoje a primeira morte por gripe suína no Estado, elevando para seis o total de óbitos no País em decorrência de infecção causada pelo vírus A (H1N1). A vítima é uma mulher de 37 anos. A notícia da morte também foi confirmada pelo Gabinete Integrado de Emergência para a Gripe A no Estado do Rio de Janeiro, em comunicado divulgado por meio do site da Prefeitura do Rio.