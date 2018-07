Rio tem tentativa de arrastão após protesto Uma tentativa de arrastão, depois de manifestação que reuniu na noite de ontem 300 pessoas na Praça das Nações, em Bonsucesso, zona norte do Rio, terminou em confronto na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. A confusão começou ainda durante o ato, que chegou a ser desmarcado pelas redes sociais. Um grupo de rapazes, com os rostos cobertos com camisetas, tentaram assaltar os manifestantes. Depois, seguiram para a Avenida Brasil, com a intenção de fechar a via, mas foram impedidos pela Polícia Militar. O grupo seguiu, então, para a Favela Nova Holanda.