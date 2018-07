Rio terá 8 novos 'caveirões' para grandes eventos

A empresa israelense Global Shield venceu nesta semana o pregão internacional realizado pelo governo do Estado do Rio para a compra dos equipamentos. Serão pagos R$ 6,15 milhões, o que corresponde a 28% do valor estipulado no edital, publicado em dezembro. Outras quatro empresas, sediadas na África do Sul, nos Estados Unidos, na França e em Israel, também participaram da disputa.

O prazo de entrega dos blindados é de seis meses após a publicação no Diário Oficial do Estado. Além da entrega dos veículos, o contrato prevê gestão e manutenção da frota por cinco anos. Apelidados de "caveirões", seis blindados serão destinados às principais unidades especializadas da PM: quatro vão para o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e dois para o Choque.

Os dois restantes ficarão com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), tropa de elite da Polícia Civil. Atualmente, a PM tem 16 blindados e a Civil, quatro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.