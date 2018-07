Rio terá blocos e desfiles no fim de semana O carnaval no Rio de Janeiro só vai terminar domingo (17), após o desfile do Monobloco, que deve reunir 500 mil foliões pela avenida Rio Branco, no centro, entre 9 horas e 13 horas. No sábado (16), 26 blocos vão desfilar pelas ruas da cidade. No domingo serão 16, além do Monobloco. A lista de blocos, com hora e local, pode ser consultada no site da Riotur (www.rioguiaoficial.com.br/carnaval/blocosderua/).