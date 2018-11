Rio terá centro de operações para gerenciar emergências

"O centro vai nos permitir ter alguém olhando para a cidade 24 horas por dia, esse é o objetivo principal. Muitas dessas tecnologias já estão disponíveis. O que estamos fazendo aqui, que é fundamental, é integrar essas coisas", disse o prefeito Eduardo Paes (PMDB) hoje, durante visita ao local. A inauguração do centro acontece na sexta-feira e terá a presença do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge.

O edifício de três andares na Cidade Nova, próximo à prefeitura, estará conectado a mais de cem câmeras espalhadas pelo Rio. Com isso, os 70 controladores que operam no local podem contatar imediatamente os agentes responsáveis por solucionar problemas que afetam a cidade. Por exemplo, se faltar energia em um bairro do Rio, a Light repassa a informação ao Centro de Operações, que enviará o recado diretamente a órgãos como o CET-Rio, para destacar agentes de trânsito às regiões sem semáforos. Também pode ser acionada a Secretaria de Educação, para cuidar das escolas e creches, ou qualquer outro órgão responsável pelo bom funcionamento urbano.

A decisão de construir o prédio foi tomada depois das fortes chuvas de abril, que pararam a cidade. Por isso, uma das principais aquisições do centro é um sistema que poderá prever chuvas fortes com 48 horas de antecedência. O Pmar (Previsão de Meteorologia de Alta Resolução) ficará pronto no fim do primeiro semestre de 2011.