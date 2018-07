Rio terá centro para idosos com hanseníase Uma colônia para pacientes com hanseníase está criando o primeiro serviço de gerontologia e geriatria para essa pessoas. A intenção é transformar o Hospital Tavares de Macedo, em Itaboraí (RJ), em referência para o atendimento dessa especialidade médica, com a abertura de um centro-dia também à população em geral.