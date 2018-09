Rio terá esquema especial de trânsito para visita

No total, 36 trechos de vias e avenidas terão o tráfego interrompido no domingo. Todos as ruas que cercam a Cinelândia estarão interditadas já no sábado. A Prefeitura do Rio, que preparou o esquema em conjunto com autoridades americanas, vai colocar 193 homens da Guarda Municipal e mais 45 agentes de trânsito na região. O estacionamento no local não será permitido. A administração municipal recomenda que os interessados em participar do evento cheguem ao centro do Rio utilizando transportes públicos.

Até o funcionamento do metrô sofrerá alterações. A estação Cinelândia, a mais próxima de onde ocorrerá o evento, ficará fechada até as 16h30. A Linha 1 do metrô terá seu fluxo interrompido no trecho em que os trens passam embaixo do local em que será montado o palco entre as 12h30 e 15h30. Os usuários que partirem da zona norte terão que desembarcar na estação Carioca, os que chegarem da zona sul sairão na Glória.