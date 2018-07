Rio terá estátua de Michael Jackson no Dona Marta O Governo do Rio de Janeiro vai colocar uma estátua do cantor Michael Jackson na laje onde ele filmou, em 1996, no morro Dona Marta, uma cena para o clipe da música "They Don''t Care About Us". O anúncio foi feito pelo governador Sérgio Cabral (PMDB) hoje, um dia após a morte do cantor. O peemedebista justificou que o objetivo é homenagear o artista.