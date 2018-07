Rio terá feriadão de cinco dias durante Rio+20

A decisão já era esperada. Havia sido proposta no fim de abril pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB), após um pedido do governo federal, responsável pela organização da Rio+20. Na justificativa do projeto, a prefeitura afirmou que seria "necessário reduzir o fluxo de veículos na cidade no período para minimizar os transtornos para a população e garantir a segurança e o sucesso do evento".

Não haverá aula em todos os estabelecimentos educacionais, incluindo os de educação infantil e de ensinos fundamental, médio, técnico ou superior, bem como as creches e as escolas e cursos, de qualquer nível ou natureza, reconhecidos ou não, durante a realização da Rio+20. O texto seguirá para sanção de Paes.