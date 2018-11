Rio terá Força de Pacificação no combate ao tráfico O ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), chegaram nesta manhã ao posto de comando da Força de Pacificação no complexo do Alemão, onde assistem a uma palestra do general Fernando Sardenberg, comandante das forças militares que atuam no conjunto de favelas, na zona norte da capital fluminense. Jobim e Cabral assinam mais tarde o acordo para organização e emprego da Força de Pacificação na cidade do Rio, que permitirá que homens do Exército substituam policiais militares e civis e passem a ocupar a comunidade até a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), prevista para o segundo semestre do ano que vem.