Rio terá mutirão de combate à dengue amanhã

Em Del Castilho, o projeto ocorre das 10 horas às 14 horas. A população contará com serviços para retirada de documentos, estética e apresentações artísticas, entre outros, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 126, Inhaúma. Já em Campo Grande, a ação acontece na Praça Carolina de Oliveira Castro, no bairro de Senador Vasconcelos, das 9 horas às 14 horas. Profissionais de saúde prestarão serviços como aferição da pressão arterial, vacinação e controle de tabagismo. A atividade conta com a parceria da Comlurb e escolas municipais da região. O ponto de encontro será próximo ao mercado Bianca, após a estrada da Caroba.

Em Copacabana, as ações acontecerão das 9 horas às 13 horas, nas comunidades dos Tabajaras e Cabritos, com colocação de capas de caixa d''água e vistorias no entorno da praça do Bairro Peixoto. No local, também estarão montados estandes de prevenção à dengue, que distribuirão material informativo de combate à doença.