Rio terá novo lote de ingressos para grupo especial do carnaval

A Liga das Escolas de Samba (Liesa) do Grupo Especial vai fazer nesta sexta-feira, 16, nova rodada de vendas de ingressos para arquibancadas especiais e cadeiras individuais. A partir das 9 horas, serão colocados à venda 5.405 bilhetes para moradores da região metropolitana do Rio (atendidos pelo código de área 21) e 1.600 bilhetes para compradores de outros municípios e Estados (com códigos de área diferentes de 21). Veja também: Gaviões da Fiel faz ensaio e Lívia Andrade brilha como rainha Mulheres maduras triunfam no carnaval do Rio, diz jornal Ingressos para Carnaval 2009 de São Paulo já estão à venda Arquibancadas do carnaval do Rio acabam em 33 minutos Os 7.005 bilhetes chegaram a ser reservados no dia 7 de janeiro, quando a Liesa fez a primeira venda de ingressos. Mas os compradores não fizeram o pagamento no prazo estabelecido. A Liga avisa que os CPFs cadastrados na primeira reserva de arquibancadas especiais e cadeiras individuais não poderão ser usados na nova operação. Os interessados devem se apressar - no dia 7, 12.300 bilhetes esgotaram-se em 33 minutos. Os compradores de fora da região metropolitana do Rio de Janeiro devem telefonar para (21) 3035-7676. Já os moradores de regiões com DDD 21 devem ligar para os números listados abaixo, conforme o setor desejado: Setor 03 Arquibancadas especiais 2125-0003 R$ 180 Setor 04 Arquibancadas especiais 2125-0004 R$ 110 Setor 05 Arquibancadas especiais 2125-0005 R$ 240 Setor 07 Arquibancadas especiais 2125-0007 R$ 300 Setor 11 Arquibancadas especiais 2125-0011 R$ 200 Setor 06 Cadeiras individuais 2125-0006 R$ 110 Setor 13 Cadeiras individuais 2125-0013 R$ 110 Outras informações podem ser obtidas no site da Liesa.