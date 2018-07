Rio terá núcleo de combate à milícia, diz chefe policial O chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Allan Turnowski, há uma semana no cargo, informou que vai criar um núcleo na corporação para trabalhar com todos os inquéritos que se referem aos crimes cometidos por grupos de milícia. O anúncio foi feito hoje durante reunião da cúpula da Secretaria de Segurança com o procurador-geral de Justiça do Estado, Cláudio Lopes, e promotores de Justiça do Núcleo de Combate ao Crime Organizado e às Atividades Ilícitas do Ministério Público (MP).