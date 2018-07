Rio terá simulado de emergência para chuvas fortes A Prefeitura do Rio de Janeiro realizará no próximo domingo, 6, o primeiro exercício simulado de emergência para dias de chuvas fortes na Praça da Bandeira e na Estrada Grajaú-Jacarepaguá. O objetivo do treinamento é avaliar o tempo de resposta e coordenação da prefeitura na mobilização das equipes, além de conscientizar a população sobre novos padrões de ação em caso de chuvas fortes na região.