Rio testa a Avenida Rio Branco como parque

Ontem, 510 vagas para carros foram fechadas na região, que tem oferta regular de 6 mil. A Secretaria de Ordem Pública rebocou 91 veículos até o início da noite e aplicou 190 multas.

Elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, o projeto apelidado de Rio Verde tem como objetivo transformar a Rio Branco, no trecho entre a Candelária e a Cinelândia, num parque com calçadão, quiosques e chafarizes. Os estudos para a realização da iniciativa só deverão ser concluídos em dezembro. A previsão é que as obras e mudanças necessárias no fluxo de veículos terminem no fim de 2012.

Dados das concessionárias que exploram os serviços de trem e metrô no Estado mostram que não houve aumento significativo no uso desses transportes ontem. Principal entusiasta do movimento, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) acordou cedo para ir de bicicleta da Gávea Pequena, sua residência oficial, ao Palácio da Cidade, sede da Prefeitura, em Botafogo, na zona sul. Ele partiu às 5h39 e pedalou por aproximadamente 15 km em 1h25. Num trecho de 4 km de subida, Paes usou uma bicicleta elétrica. "A ladeira ali é impossível de subir. Tem de estar muito em forma."