Rio Tinto corta gastos e diz estar cuidadosamente otimista com China

"O cenário macroeconômico de curto prazo permanece volátil, com importantes incertezas em torno do futuro da economia dos Estados Unidos e da Europa. Entretanto, a Rio Tinto está cuidadosamente otimista com as perspectivas para a China", disse a empresa antes de um evento para investidores em Sydney.

A Rio Tinto é a única mineradora global que não diminuiu planos de expansão em minério de ferro em meio à queda forte dos preços em setembro, seguindo em frente com um projeto de mina, porto e ferrovia de 21 bilhões de dólares na Austrália.

A empresa, segunda produtora de minério de ferro do mundo depois da brasileira Vale, afirmou ainda que a expansão da capacidade de Pilbara para 290 milhões de toneladas deve ocorrer no quarto trimestre de 2013, e que o projeto está dentro do orçamento.

Entretanto, a empresa informou que pretende economizar mais de 5 bilhões de dólares até o final de 2014, e que cortaria gastos em exploração.

De acordo com a empresa, os gastos em projetos e exploração serão reduzidos em 1 bilhão de dólares ao longo de restante de 2012 e em 2013.