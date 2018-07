Rio Tinto diz ter bons laços com Guiné apesar de processo por Simandou A mineradora Rio Tinto tem um bom relacionamento com o governo da Guiné, disse o presidente do Conselho de Administração da companhia, porém a companhia perseguirá vigorosamente a Vale e a BSG Resources para recuperar as perdas com a cassação de seus direitos à metade da reserva gigante de Simandou.