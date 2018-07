Rio Tinto eleva produção de minério de ferro no 2º tri

Grandes mineradoras como a Rio Tinto, a brasileira Vale e a BHP Billiton têm elevado a produção, reduzindo os seus custos ainda mais, apesar das preocupações de um excesso de oferta diante do moderado crescimento da produção de aço na China.

A indústria chinesa é fragmentada, com mineradoras em regiões costeiras sofrendo com os maiores custos de produção do país, bem acima dos preços de importação de minério da Austrália e do Brasil.

A Rio Tinto, que compete com Vale, BHP e Fortescue pelo mercado internacional de minério de ferro, disse que está a caminho de produzir 295 milhões de toneladas do produto em 2014, anta 266 milhões no ano passado.

"Nossa expansão no minério de ferro continua a gerar crescimento com grandes margens, reforçando nossa posição de produtor de baixo custo", disse a Rio Tinto nesta quarta, em seu relatório de produção do segundo trimestre.

Os embarques de minério de ferro no último trimestre subiram 23 por cento ante o mesmo período do ano passado, para 75,7 milhões de toneladas, enquanto a produção aumentou 11 por cento para 73,1 milhões, disse a empresa.

(Por James Regan)